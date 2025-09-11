Asiste Alcalde a arranque de construcción de gimnasio en la URN.

Sostuvo un convivió con los deportistas de dicha institución.

El alcalde Marco Bonilla, acudió al arranque de la construcción del gimnasio “Profesor Jesús Gabriel Lamas Serrano” en la Universidad Regional del Norte (URN), Campus Regional, espacio que vendrá a impulsar la práctica deportiva en esta institución. Además, el edil sostuvo un convivio con las y los deportistas de dicha universidad de las diversas disciplinas que se practican como voleibol, soccer, basquetbol, entre otros.