Firman Municipio y UPCH convenio para fortalecer salud mental y seguridad digital en estudiantes.

El Gobierno Municipal, firmó un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH) para impulsar acciones de prevención, atención y canalización en salud mental de la comunidad estudiantil, así como capacitaciones en seguridad digital para prevenir, detectar y atender la violencia digital.

En dicho convenio se contempla:

Aplicación de tamizajes y pruebas para detección oportuna de necesidades en salud mental.

Atención grupal e individual, y canalización con especialistas cuando se requiera.

Capacitación para promover un entorno digital seguro y protocolos de actuación ante riesgos en línea.

En la firma participó el titular del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), Luis Arrieta, Ana Imelda Jurado Muñoz del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y el rector de la UPCH, Cristopher James Barousse.

Con esta alianza interinstitucional, se busca fortalecer la red de apoyo para las y los jóvenes de Chihuahua Capital y reafirman su compromiso con el bienestar emocional y la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno físico y digital.