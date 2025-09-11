HomeLocalAnaliza Maru Campos paquete económico 2026.
Analiza Maru Campos paquete económico 2026.

La gobernadora Maru Campos, se reunió con su asesor financiero Ernesto Cordero, para analizar a detalle el paquete económico presentado por la Secretaría de Hacienda ante el Congreso de la Unión.

Durante el encuentro se revisaron los distintos escenarios e implicaciones que este documento tendrá para las finanzas públicas de Chihuahua.

El objetivo es anticipar medidas que fortalezcan la estabilidad económica de la entidad, y garanticen el buen manejo de los recursos en beneficio de las y los chihuahuenses.

La mandataria estatal ha enfatizado que durante su gestión, sus prioridades han sido trabajar de la mano con su equipo para mantener orden en las finanzas y reducir la deuda económica del estado.

Gracias a lo anterior, se ha logrado subsanar las deficiencias y continuar con los proyectos y estrategias prioritarias para impactar de manera tangible en la calidad de vida de la ciudadanía.

