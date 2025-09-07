Estará Destilichadero en 6 colonias del 8 al 14 de septiembre.

Sábado 13 y domingo 14 estará en colonia Chihuahua 2000.

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podrían generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará 8 al 14 de septiembre en seis colonias de la Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 8 de septiembre

Colonias: Punta Naranjos Cuadrante: Equus, Av. Central, Punta La Ciénaga, y Punta Barranco Azul Contenedor: Punta El Refugio y Punta El Dorado

Martes 9 de septiembre

Colonias: Villas del ReyCuadrante: Av. Imperio, Av. Paseo del Real, Av. Guillermo Prieto Luján, Anthony Quinn

Contenedor: De los Monarcas y Av. Paseo del Real

Miércoles 10 de septiembre

Colonia: Campesina Nueva

Cuadrante: Silvestre Terrazas, Periférico de la Juventud, Parque El Acueducto, Av. Presa Chuvíscar

Contenedor: Asentamiento El Oasis en Calle Río Grijalva

Jueves 11 de agosto

Colonia: Ponce de León

Cuadrante: Av. Dostoyevski, Av. de las Industrias, Gabriel García, Venceremos

Contenedor: Cristóbal de Virués y José Mariano Acosta

Viernes 12 de septiembre

Colonia: Renovación

Cuadrante: 16 de Septiembre, Leona Vicario, Héroes de la Revolucion, Enrique Müller

Contenedor: Vicente Güereca y Tomás Esteves (en parque)

Sábado 13 y domingo 14 de septiembre

Colonia: Chihuahua 2000 Cuadrante: Cantillo, Av. Dostoyevski, Av. De las Industrias, Vialidad Los Nogales

Contenedor: Fernando Mayo y Rodolfo Cao Zamudio