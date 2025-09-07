Realizan células BOI supervisiones en yonques para descartar irregularidades y uso de sustancias nocivas.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en conjunto con células BOI, donde participan corporaciones de otros niveles institucionales, realizan supervisiones sorpresivas en yonques para descartar presencia de sustancias nocivas.

Hasta la fecha se han revisado ocho locales que son seleccionados de manera aleatoria, y estos operativos se realizan gracias a un acuerdo de la Mesa de Coordinación que se realiza cada lunes, donde están presentes las corporaciones de los tres niveles de gobierno

El policía segundo José González Olivas, coordinador de las células BOI por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, expresó de estos los locales visitados solo se detectaron irregularidades de tipo administrativo a las cuales se les está dando seguimiento a través de la Subdirección de Gobernación Municipal, integrante de la citada mesa.

Los inspectores municipales establecen un plazo para que los yonqueros subsanen las observaciones y evitar clausuras, pues lo que se pretende por parte del Gobierno Municipal y las corporaciones es que los negocios laboren dentro del orden sin causarles afectaciones.

Los recorridos se dan indistintamente al norte y sur de la ciudad, y con permiso de los propietarios o encargados, se hace un recorrido adicional en las instalaciones utilizando ejemplares caninos del K-9 de la Policía Municipal para garantizar que no se consuman sustancias prohibidas en dichos locales.