Chihuahua Capital impulsa la economía con inversión histórica, empleos formales y apoyo a emprendedores.

a economía de Chihuahua Capital avanza de manera positiva en este cuarto año de trabajo y resultados de la administración del alcalde Marco Bonilla. Con el apoyo del Gobierno del Estado la ciudad logró atraer 1,200 millones de dólares en inversión, lo que se traduce en más empleos, nuevas oportunidades para negocios locales y mayor prosperidad para las familias.

Gracias a esta estrategia integral, en promedio se generan 22 empleos formales cada día, consolidando a Chihuahua como un motor económico del norte del país. Este logro es resultado de las campañas nacionales e internacionales de promoción de la ciudad, que destacan su competitividad, mano de obra calificada e infraestructura moderna.

Además de la llegada de grandes empresas, miles de pequeños negocios se han beneficiado con apoyos para crecer, capacitarse y digitalizarse. El programa MiPyMEs Competitivas fortalece la economía local al integrar a estos negocios en cadenas de proveeduría que antes estaban reservadas únicamente a grandes corporaciones.

El Gobierno Municipal también le ha apostado al emprendimiento, ofreciendo programas de mentoría, financiamiento y espacios de incubación que consolidan a Chihuahua como la Capital del Emprendimiento, donde jóvenes y mujeres encuentran apoyo para convertir sus ideas en negocios exitosos.

Entre los ejemplos más destacados se encuentran el Programa de Pre-Incubación e Incubación de Emprendimientos de Base Científica y Tecnológica, que ha atendido 813 proyectos hasta 2025, con una inversión de 5 millones de pesos, y la incubadora de emprendimientos para personas con discapacidad, que apoyó 14 proyectos en 2024 y tiene 40 en proceso en 2025.

Este año también se integraron herramientas de digitalización e Inteligencia Artificial para MiPyMEs, lo que ayuda a modernizar procesos, reducir costos y ampliar mercados. Gracias a ello, las empresas locales son hoy más competitivas y están mejor preparadas para enfrentar los retos globales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma que en Chihuahua Capital, con trabajo y resultados estamos cumpliendo, demostrando que el crecimiento económico no solo se mide en cifras, sino en las oportunidades reales que cada familia recibe para prosperar.