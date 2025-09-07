Llevará Municipio servicios de salud a bazares y asentamientos de Chihuahua.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), llevará Jornadas de Salud Integral, a bazares y asentamientos de la ciudad.

Se visitará en próximos días los bazares San Jorge, Chihuahua 2000, Liberación, Banderas, Revolución y Tarahumara, además de los asentamientos rurales Carlos Díaz Infante, Carlos Arroyo, Punta Oriente, Pino Alto, Labor de Terrazas, Ladrilleras, El Porvenir, Rinconada Los Nogales, colonia Rubio y Cerro de la Cruz Alta.

Durante cada jornada, podrán acceder de manera gratuita a distintos servicios como:

Rehabilitación física.

Atención médica general.

Revisión dental.

Asesoramiento en nutrición.

Orientación psicológica.

Ectodesparasitación para mascotas.

Corte de cabello.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca estar cerca de las familias, apoyando de manera directa en el cuidado de la salud física y emocional, así como en la atención de sus necesidades más importantes.