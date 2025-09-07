HomeLocalLlevará Municipio servicios de salud a bazares y asentamientos de Chihuahua.
Llevará Municipio servicios de salud a bazares y asentamientos de Chihuahua.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), llevará Jornadas de Salud Integral, a bazares y asentamientos de la ciudad.

Se visitará en próximos días los bazares San Jorge, Chihuahua 2000, Liberación, Banderas, Revolución y Tarahumara, además de los asentamientos rurales Carlos Díaz Infante, Carlos Arroyo, Punta Oriente, Pino Alto, Labor de Terrazas, Ladrilleras, El Porvenir, Rinconada Los Nogales, colonia Rubio y Cerro de la Cruz Alta.

Durante cada jornada, podrán acceder de manera gratuita a distintos servicios como:

  • Rehabilitación física.
  • Atención médica general.
  • Revisión dental.
  • Asesoramiento en nutrición.
  • Orientación psicológica.
  • Ectodesparasitación para mascotas.
  • Corte de cabello.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca estar cerca de las familias, apoyando de manera directa en el cuidado de la salud física y emocional, así como en la atención de sus necesidades más importantes.

