Llevará Municipio servicios de salud a bazares y asentamientos de Chihuahua.
El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), llevará Jornadas de Salud Integral, a bazares y asentamientos de la ciudad.
Se visitará en próximos días los bazares San Jorge, Chihuahua 2000, Liberación, Banderas, Revolución y Tarahumara, además de los asentamientos rurales Carlos Díaz Infante, Carlos Arroyo, Punta Oriente, Pino Alto, Labor de Terrazas, Ladrilleras, El Porvenir, Rinconada Los Nogales, colonia Rubio y Cerro de la Cruz Alta.
Durante cada jornada, podrán acceder de manera gratuita a distintos servicios como:
- Rehabilitación física.
- Atención médica general.
- Revisión dental.
- Asesoramiento en nutrición.
- Orientación psicológica.
- Ectodesparasitación para mascotas.
- Corte de cabello.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca estar cerca de las familias, apoyando de manera directa en el cuidado de la salud física y emocional, así como en la atención de sus necesidades más importantes.