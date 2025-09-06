Vandalizan manifestantes Presidencia Municipal; fueron detenidos por la Policía Municipal.

El Gobierno Municipal condena el maltrato animal, sin embargo, reprueba el vandalismo ante hechos y permisos que no ha realizado este municipio.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron esta tarde a dos hombres manifestantes de un grupo promotor de los derechos de los animales, por actos de vandalismo al realizar pintas en edificios públicos, catalogados como parte del patrimonio histórico y monumental de la ciudad como es la Presidencia Municipal.

Ante estos hechos, el Gobierno Municipal manifiesta de manera categórica lo siguiente: “como gobierno condenamos la crueldad y el maltrato hacia los animales y no lo toleramos, pero condenamos la vandalización de elementos del patrimonio histórico de las y los chihuahuenses, y más aún cuando el municipio, nada tienen que ver, ni ha otorgado permiso alguno para los actos que generaron la protesta.”

Es importante destacar que las corridas de toros a las qué estas personas se oponen están planeadas y anunciadas para llevarse a cabo en Ciudad Juárez, por lo que se desconoce la razón de manifestarse y vandalizar patrimonio de la Ciudad de Chihuahua.

Asimismo, en Chihuahua Capital no se han permitido corridas de toros desde hace varios años y es injustificable que dañen mobiliario público, por lo que no tienen ningún motivo para hacerlo.

Por dicha razón fueron detenidos y consignados ante la autoridad competente, la Fiscalía General del Estado, para que sean ellos, quienes continúen con las investigaciones, se determine la formulación de cargos.