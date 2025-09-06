Militares alertan a jóvenes veracruzanos; “su esperanza termina en sicariato”.

Excélsior

Lourdes López

La región norte de Veracruz es un foco rojo de reclutamiento forzado de jóvenes mediante falsas promesas de trabajo.

La 26 Zona Militar reconoce que los jóvenes han sido engañados con falsas promesas de trabajo para ser enganchados por grupos delictivos; los lugares que preferencialmente han sido utilizados son las redes sociales.

A los jóvenes les ofrecen esperanzas de dinero y beneficios, pero en realidad no se los otorgan y muchas veces los utilizan como asesinos a sueldo.

La región del norte de Veracruz es en donde más se ha observado este fenómeno, reconoció el sargento primero de Infantería Guillermo Alvarado Cerón, de la 26 Zona Militar.

Explicó que los grupos delictivos, principalmente los que se dedican al trasiego de estupefacientes, “vemos que han cooptado a los jóvenes que van a los antros, cuando están en fiestas, les hacen invitaciones que son falsas, a través Facebook, a fuentes laborales fuera del estado o dentro del propio estado”, señaló.

Llamó a los jóvenes a que con cautela observen antes de aceptar una invitación por una red social a que se informen si es real esa oferta laboral.

Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, las personas no les ofrecen un buen sueldo tal cual, les dan esperanzas de que van a tener o van a recibir más beneficios, pero en realidad no se los otorgan y muchas veces los utilizan para el sicariato”, señaló.