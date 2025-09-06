Anuncia Cobach implementación de Robótica como nueva capacitación laboral para sus estudiantes.

-Inversión de 45 mdp en equipamiento de los laboratorios en beneficio de 33 mil 800 alumnos.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) anunció una inversión histórica de 45 millones de pesos, en el equipamiento de laboratorios de Robótica, para impulsar la formación de habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en sus estudiantes.

El director general del Cobach, Reyes Humberto de las Casas Muñoz, dijo que la institución se convierte en el primer subsistema de bachillerato general en ofrecer a sus estudiantes una nueva capacitación laboral enfocada en STEM, en beneficio de 33 mil 800 alumnos.

Agregó que en su etapa inicial, los laboratorios estarán disponibles en los planteles 6 de Juárez, 8 de Chihuahua y 22 de Ojinaga.

La Robótica se integrará como parte de la Formación Laboral Básica, al dar a las y los jóvenes competencias técnicas que les permitan continuar con éxito en instituciones de educación superior, así como facilitar su inserción en el sector productivo al concluir su bachillerato.

Añadió que la inversión fue posible gracias a la gestión conjunta con la Secretaría de Economía, el I2C, la Secretaría de Educación y Deporte y la aportación del propio Cobach.

Previo a su implementación, especialistas en robótica e inteligencia artificial de universidades tecnológicas colaboraron durante un año con la Dirección Académica del Cobach, para diseñar el plan de estudios y capacitar al personal docente.

“El objetivo central es preparar a los estudiantes con competencias clave en la era digital, como: pensamiento crítico, resolución de problemas e innovación”, dijo el funcionario.

En etapas posteriores, se proyecta que los laboratorios se extiendan a todos los planteles del Cobach en el estado, para consolidar a la institución como referente nacional en la enseñanza media superior con enfoque STEM.