Firman convenio Municipio y Unión Mujeres para capacitar a funcionarios en temas de familia y de género.

El DIF Municipal, firmó un convenio marco de colaboración con la asociación Unión Mujeres, con el objetivo de capacitar y sensibilizar al personal del Gobierno Municipal para impulsar la perspectiva de familia en todos los planes y políticas públicas locales.

Se busca consolidar acciones que promuevan la inclusión familiar y el enfoque de género en la toma de decisiones, garantizando así igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas de Chihuahua Capital.

En la firma participaron: Liliana Herrera, directora general del DIF Municipal; Mónica Meléndez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres; la regidora Patricia Ulate, presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como Paulina Amazurrutia, directora de Unión Mujeres.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la sociedad civil organizada, para diseñar e implementar programas que impacten positivamente en la comunidad y mejoren la calidad de vida de las familias chihuahuenses.