Capacitan en la Capital a policías municipales de nueve municipios de Chihuahua para ser instructores DARE.

DARE de Chihuahua, programa de la Policía Municipal para combatir el uso de drogas en escuelas, organizó una capacitación con instructores del “Centro Nacional de Capacitación DARE” provenientes de los estados de Baja California y Jalisco para certificar a elementos de Chihuahua Capital y ocho municipios más del estado.

Un total de 25 policías de Cuauhtémoc, Delicias, Camargo, Meoqui, Rosales, Julimes, Ojinaga, Aldama y de la capital del estado, buscan incrementar la cantidad de policías que imparten este programa a fin de evitar que estudiantes usen drogas o caigan en situaciones de violencia

El capacitador y facilitador es el policía Gil Arturo Flores Carranza, subcomandante de la Sección DARE Mexicali, junto con oficiales mentores del programa DARE, para brindar lecciones de la currícula de primaria y secundaria.

Antes de finalizar, los aspirantes a instructores deberán realizar prácticas frente a grupos escolares y aprobar los exámenes correspondientes para poder certificarse como instructores DARE y fortalecer la impartición de la metodología en el municipio.

El arranque del curso se realizó en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU) y en ella estuvieron presentes autoridades de dicha institución y el presidente del Patronato DARE en el estado, Luis Guerra Tarango, así como Alfonso Núñez, jefe del Departamento de Prevención de la Subdirección de Justicia Cívica y Prevención de la DSPM.

Los mentores que tienen a su cargo la capacitación son Raúl Gracia, Suahail Villa González, Adriana Melgoza Bañagas y María del Rosario Zamora del Mexicali, Baja California; así como Angélica Romero Vargas y Amaranta Patiño Méndez de Zapotlán, Jalisco, además del ya mencionado facilitador.