Presenta Municipio programa de “Universidad de las Mujeres” a líderes de colonias.

El Instituto Municipal de las Mujeres presentó la Universidad de las Mujeres a 40 líderes de colonia, en un evento realizado por la regidora Lupita Borruel, para conocer la oferta educativa en línea de 30 licenciaturas, 155 maestrías y 60 especialidades con becas del 65 por ciento. También compartieron programas del Instituto como asesorías, capacitación y apoyo para impulsar el empoderamiento, para ofrecer mejores oportunidades laborales para las mujeres.

