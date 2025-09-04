Voy por Chihuahua: Marco Bonilla

Al término de su mensaje por el cuarto informe el presidente Municipal Marco Bonilla agradeció a su equipo con vocación de servicio, pero dejó claro que no están en sus pustos para su propia comodidad, sino para apretar el paso y dar los mejores servicios, pues dijo entre lagrimas, está preparado para lo que venga politicamente.

“Esta ciudad no empezó conmigo, yo estoy aquí para edificar lo ya construido, le digo a mi familia gracias por su amor y respaldo, sé que lo que viene no será fácil, pero estoy comprometido y sé que algún día entenderán que cada sacrificio familiar es por el bien de todos, sé que los tiempos políticos son fuertes, pronto me preguntarán si estoy listo para lo que se viene y así es”, dijo entre lágrimas.

Por lo anterior, le pidió a sus colaboradores redoblar esfuerzos y no dejar que les arrebaten lo que han construido, siendo personas con alma y que lo sigan acompañando en lo que venga reconociendo que los tiempo políticos se adelantan y Bonilla Mendoza está más que listo para buscar eficiencia y rendir cuentas con evidencia, con firmeza y con corazón.

“Que no les quepa duda, voy por Chihuahua”, gritó para finalizar.