Realizan homenaje póstumo a Francisco Alonso Letayf durante el Cuarto Informe de Gobierno

En el marco de su Cuarto Informe de Gobierno, el alcalde Marco Bonilla rindió un sentido homenaje póstumo a Francisco Alonso Letayf, conocido por todos como el “Conserje Vigilante” de Chihuahua Capital.

Ante los asistentes, y la familia de Francisco Alonso Letayf, el presidente municipal pidió un minuto de aplausos para honrar la memoria de quien fuera un servidor público ejemplar y un entrañable amigo, momento que destacó por los emotivos aplausos y ovación de pie que llenaron el recinto.

“Fue un ser humano íntegro, un amigo leal y un servidor público que dio su vida cumpliendo con su deber por esta ciudad. Su partida nos duele profundamente, pero su legado de compromiso, entrega y amor por Chihuahua permanecerá”, expresó Bonilla.