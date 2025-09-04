Maru Campos refrenda su respaldo a Marco Bonilla y anuncia obras conjuntas para Chihuahua Capital

La gobernadora Maru Campos emitió un mensaje de respaldo al alcalde Marco Bonilla durante la presentación de su informe de actividades, en el que reafirmó su compromiso con la capital y adelantó proyectos conjuntos en materia de seguridad e infraestructura.

Entre los anuncios más destacados, Campos Galván señaló la construcción de una nueva comandancia de policía en la zona oriente de la ciudad, así como obras viales y la consolidación de la ruta troncal del transporte público con unidades nuevas.

“Marco, te invito a asumir esta gigantesca responsabilidad. No se trata de intereses personales, sino del destino de Chihuahua y de lo que puede significar para todo el país. Nuestra muralla son los resultados. Tú y yo hemos recibido el mayor honor que un ciudadano puede tener: servirle a su pueblo, y debemos responder con coraje y amor”, expresó la mandataria.

Asimismo, subrayó que el trabajo coordinado entre Estado y Municipio será clave para seguir impulsando a Chihuahua como ejemplo nacional.

“La única condición es que todo esfuerzo esté siempre enfocado al bien de los ciudadanos, sin intereses personales”, enfatizó.

Finalmente, la gobernadora cerró su mensaje con un llamado de unidad: “¡Que viva Chihuahua!”.