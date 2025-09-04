Invita JMAS Chihuahua a participar en la carrera pedestre Aguardianes 2K y 5K.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua invita a la ciudadanía a participar este próximo domingo 21 de septiembre en la carrera pedestre Aguardianes 2K y 5K, por medio de la cual se busca crear conciencia sobre la importancia del cuidado del recurso hídrico.

El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir, destacó que se espera la participación de alrededor de 700 corredores, quienes además podrán sumarse a las dinámicas que se tienen preparadas para fomentar el buen uso del líquido vital.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y de manera gratuita en el WhatsApp 614 488 0137, o en las sucursales Ocampo y Saucito, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

La competencia contará con dos modalidades:

-5K (competitiva): con recorrido por las avenidas Ocampo, Bolívar, Vicente Guerrero, Aldama, calle 25, Rosales, Carranza, 20 de Noviembre e Independencia, para finalizar en el Parque Lerdo

-2K (recreativa): diseñada para la convivencia familiar con recorrido por las avenidas Ocampo, Bolívar, Vicente Guerrero, regreso por calle 4ª y Coronado, hasta el Parque Lerdo

La entrega de kits se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre de 11 de la mañana a 3 de la tarde en la Plaza del Ángel. Los participantes deberán presentar INE y carta responsiva impresa, que se les enviará previamente vía WhatsApp.

Falomir dijo que este evento promueve además el esparcimiento familiar y será pet friendly.