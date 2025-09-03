Portugal sería rival de México

fuente: adrenalina

El rival de la Selección Mexicana para el partido de reinauguración del Estadio Azteca en 2026, continúa sin informarse oficialmente, sin embargo, fuentes cercanas a Excélsior, confirmaron que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) habría llegado a un acuerdo para que la selección de Portugal, encabezada por Cristiano Ronaldo, para que sea el rival del Tri en esa cita antes del Mundial.

La fecha tentativa para el duelo de reinauguración del estadio más emblemático de México, aún no esta confirmada, pero se contempla para el mes de marzo de 2026 y se espera que el Tricolor pueda medirse ante un rival de la élite global.

CRISTIANO RONALDO JUGARÍA POR PRIMERA VEZ EN EL AZTECA

A falta de hacerse oficial el partido entre las selecciones de México y Portugal para inaugurar el Coloso de Santa Úrsula previo al Mundial 2026, vale la pena mencionar que sería la primera ocasión en la que el astro luso, Cristiano Ronaldo, dispute un encuentro en el Estadio Azteca, sumándose a una larga lista de ídolos que han conocido la gloria en ese mítico campo.

Pelé con Brasil y Diego Armando Maradona con Argentina, se consagraron campeones del mundo en ese legendario inmueble de la Ciudad de México en 1970 y 1986, respectivamente, además de Ronaldinho, quien, vistiendo la camiseta del Querétaro, firmó un doblete en su visita al América y fue ovacionado por la afición mexicana, durante su paso por la Liga MX, específicamente en el torneo Clausura 2015.

LOS ANTECEDENTES ENTRE MÉXICO Y PORTUGAL

Las selecciones de México y Portugal se han enfrentado en cinco ocasiones, tres de ellas en partido oficiales y dos más en duelos amistosos, con saldo a favor de los lusitanos, debido a que el Tri aún no conoce la victoria cuando se enfrenta al representativo de las quinas, registrando dos empates y tres derrotas ante los europeos.

Partidos oficiales:

Portugal 2-1 México / Mundial de Alemania 2006 – Grupo D

Portugal 2-2 México / Copa Confederaciones Rusia 2017 – Grupo A

Portugal 2-1 México / Copa Confederaciones Rusia 2017 – Tercer Lugar

Partidos amistosos:

Portugal 0-0 México / abril de 1969

México 0-1 Portugal / junio de 2014