Invita Municipio a aprovechar las becas en cursos para mujeres

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), invita a todas las mujeres interesadas en aprender un nuevo oficio a comunicarse para conocer los cursos disponibles, horarios y requisitos.

Los cursos de oficios son una estrategia que busca dotar a las mujeres de herramientas prácticas para fortalecer su autonomía, ampliar sus oportunidades laborales y generar crecimiento económico para ellas y sus familias.

Si quieres aprender un oficio, entra a las redes sociales del IMM, www.facebook.com/imm.chih para enterarte de los cursos disponibles o accede a un curso exclusivo reuniendo a 10 mujeres interesadas en un oficio, llevando su papelería para inscribirse (Comprobante de domicilio e Identificación oficial con CURP); y elijan una fecha y horario disponible.

Para solicitar información sobre los cursos actualmente disponibles, inscripciones o requisitos, puedes llamar al 072, extensiones 2613 y 2619, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.