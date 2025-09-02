Inicia la 13ª edición de la Muestra Municipal de Teatro en Chihuahua.

-Del 9 al 14 de septiembre en el Teatro de la Ciudad, con entrada libre.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a la comunidad a disfrutar de la 13ª edición de la Muestra Municipal de Teatro, que se llevará a cabo del 9 al 14 de septiembre en el Teatro de la Ciudad, con funciones sin costo para todo público.

Este año, la muestra se presenta bajo el lema “Resaltando el valor de la mujer indígena y su importancia en nuestra historia”, ofreciendo una cartelera diversa que reúne propuestas locales con temáticas actuales, montajes para toda la familia familiares y puestas en escena de gran impacto artístico.

Cartelera:

• 9 de septiembre

10:00 a.m. – Payasito de Rodeo busca empleo (Títeres y Marionetas “El Tenderete”) – Clasificación A

7:00 p.m. – Antes de que nos olviden (Cuadro 6 Centro de Artes Escénicas) – Clasificación C

• 10 de septiembre

10:00 a.m. – Amistad es amigo (Jaime Covián) – Clasificación A

7:00 p.m. – Cuerdas (De Bárbara Colio) – Clasificación B

• 11 de septiembre

10:00 a.m. – Las aventuras del pequeño Moser (Grupo de Títeres "Cachiripa") – Clasificación A

7:00 p.m. – La otra revolución (Compañía de Teatro UACH) – Clasificación B15

• 12 de septiembre

7:00 p.m. – Plagio de palabras (Anagrama Teatro) – Clasificación B15

• 13 de septiembre

7:00 p.m. – El hijo del sol naciente (Producciones Barbarellas) – Clasificación B15

• 14 de septiembre

7:00 p.m. – Pies ligeros (Escena 4 Teatro) – Clasificación B

La entrada es completamente libre y las funciones se llevarán a cabo en el Teatro de la Ciudad, ubicado en la calle Ojinaga 106, Zona Centro, espacio que abrirá sus puertas para recibir a niñas, niños, jóvenes y adultos en esta gran celebración teatral.

Con esta muestra, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fomentar el arte escénico, abrir espacios para el talento local y ofrecer propuestas culturales que fortalezcan la identidad y la memoria colectiva de Chihuahua Capital.