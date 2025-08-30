Recolectó Municipio más de 170 toneladas de basura al norte de la ciudad en agosto

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, ha intensificado sus esfuerzos para mantener la ciudad limpia, por lo que durante agosto ha limpiado más de 430 mil metros lineales de vialidades, avenidas y calles, y tan solo al norte se recolectaron 170 toneladas de basura, maleza, escombros y tiliches.

Las cuadrillas de Mantenimiento Urbano trabajan permanentemente para mantener las calles limpias: durante el día, se realizan labores de papeleo, recolección de basura, corte y retiro de maleza. Por la noche, entre las 9:00 pm y las 3:00 am, se trabaja en avenidas como la Cantera, Nogales, Tecnológico y Periférico de la Juventud con hidrolavadoras para limpiar barandales de seguridad y recolectar basura.

Además de las acciones de limpieza, personal de la Subdirección de Espacios Públicos, pintó durante este mes poco más de 40 pasos peatonales y de momento se encuentran realizando labores de pintura en el bajo puente ubicado sobre la calle Escudero.

Por su parte, el personal de Maquinaria Pesada, trabaja diariamente en retiro de arbolado seco, recolección de escombros, poda de palmeras, entre otras acciones que no se pueden realizar sin equipo especializado.

Por su parte, el director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín, destacó que las labores de limpieza se realizan de forma permanente, sin embargo, exhortó a la ciudadanía a conservar limpios los espacios públicos, ya que son de todos.

Para reportar falta de limpieza en espacios públicos, se puede llamar al Centro de Respuesta Ciudadano (CRC) al 072 en un horario de 7:00 am a 8:30 pm, o bien utilizar la aplicación “Marca el Cambio”, disponible las 24 horas del día.