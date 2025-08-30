4° INFORME: Chihuahua Capital, ejemplo de trabajo y resultados con finanzas sanas y transparencia

Durante este cuarto año de trabajo y resultados, la administración municipal encabezada por el alcalde Marco Bonilla refrendó su compromiso con la transparencia y el manejo responsable de las finanzas públicas, al obtener nuevamente calificaciones sobresalientes en evaluaciones nacionales e internacionales.

La organización Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), en su edición 2025, otorgó a Chihuahua Capital una calificación de 100% en transparencia y rendición de cuentas, reconocimiento que ratifica la confianza de la ciudadanía en un gobierno abierto y eficaz. De igual forma, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) verificó en septiembre de 2024 el 100% de cumplimiento en obligaciones de transparencia.

En el ámbito financiero, el Municipio mantuvo la calificación AAA a nivel nacional otorgada por las agencias Fitch Ratings y HR Ratings, que reconocen la solidez y estabilidad en el manejo de los recursos públicos. Ejemplo de ello es que de enero a junio de 2025 se recaudaron 1,442 millones 204 mil 249 pesos por concepto de impuestos, alcanzando un 100% de eficiencia recaudatoria.

Estos resultados también se respaldan con la participación ciudadana. El programa Observador Ciudadano pasó de 18 a 152 integrantes, lo que representa un crecimiento del 855%, fortaleciendo la vigilancia ciudadana en la gestión pública.

Finalmente, en este cuarto año de trabajo y resultados, se formalizó la declaratoria de Gobierno Abierto, con la firma de cinco convenios con sociedad civil y la agencia internacional USAID, que consolidan una gobernanza más participativa, transparente y cercana a la gente.