Personal de la DSPM se capacita en uso de Inteligencia Artificial

Personal operativo y administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), recibió una capacitación especializada sobre el uso de la Inteligencia Artificial, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en el ámbito de la seguridad y trabajo administrativo.

Durante la jornada promovida por Oficialía Mayor, las y los participantes aprendieron a cerca de cómo automatizar procesos, redactar instrucciones eficientes y utilizar diferentes herramientas de inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones, optimizar trámites y perfeccionar estrategias.

La capacitación incluyó prácticas para redactar correctamente solicitudes, eficientar la búsqueda de información y aprovechar el deepsearch (búsqueda profunda) que ofrecen estas tecnologías, lo que permitirá al personal acceder con mayor rapidez y precisión, siempre con el contexto de la ciudad en mente.

Al incorporar la inteligencia artificial a las labores de la corporación, se da un paso firme hacia la modernización de los procesos de seguridad pública, generando una policía más preparada, con herramientas tecnológicas que permiten anticipar y responder mejor a los retos actuales.

Con estas acciones, la Dirección de Seguridad Pública Municipal reafirma su compromiso con la innovación, la profesionalización y la mejora continua para de ofrecer un servicio más ágil, eficiente y humano, cumpliendo con el compromiso de atender las necesidades de la sociedad de manera efectiva y responsable.