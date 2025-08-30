“Paseadita”: así llama Facundo a Elaine por relación con Aarón en ‘La Casa de los Famosos 2025’

fuente: unotv

En medio de la convivencia en La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro decidió mostrarse vulnerable frente a sus compañeros y a las cámaras.

La actriz habló con honestidad sobre su manera de vivir las relaciones amorosas y el porqué de su cercanía con Aarón Mercury.

Mariana Botas opina sobre las relaciones amorosas de Elaine Haro

Tú prefieres sacar un clavo con otro clavo… ¿para qué llorarle a un wey cuando mejor me distraigo con otro? Que es un poco lo que empezó a pasar con Aarón, ¿sabes? Porque, a ver, ¿tiene cuánto que tronaste con tu ex? Nada. Aquí las emociones las sientes al mil por ciento.

De esta forma, Elaine reconoció que su vínculo con Aarón Mercury se dio en un momento de vulnerabilidad emocional, marcado por la intensidad del encierro en La Casa de los Famosos 2025