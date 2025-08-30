Ernesto Lumbreras, ganador del Premio Nacional de Novela Histórica “Ignacio Solares” 2025

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, anunció al escritor Ernesto Lumbreras Bautista, como ganador del Premio Nacional de Novela Histórica “Ignacio Solares” en su edición 2025.



La ceremonia oficial de entrega del reconocimiento se llevará a cabo en Ciudad Juárez, en el Teatro Experimental “Octavio Trías” ubicado dentro de las instalaciones del Centro Cultural Paso del Norte, en el mes de octubre.



Ernesto Lumbreras Bautista es un reconocido escritor jaliscience, quien fue seleccionado para ser condecorado tras la convocatoria que estuvo abierta para autoras y autores de todo el país.



La obra con la que participó y obtuvo el triunfo se titula “Vals para Lobos y Pastor” publicada en el año 2024, la cual es un relato histórico que muestra como a través de la aventura, es imposible detener la lectura.



El escritor es poeta, ensayista y crítico de arte, ganador del Premio de Poesía Aguascalientes por “Escuela para demorar el viaje” (1992); el Premio Mazatlán 2020 y el Premio Iberoamericano “Ramón López Velarde” 2021 por Un acueducto infinitesimal.



Entre sus libros de ensayo se encuentran La mano siniestra de J.C. Orozco (2015), Oro líquido en cuenco de obsidiana. Oaxaca en la obra de Malcolm Lowry (2015) y El vidente amateur. Nociones elementales de la materia poética (2021).



Este certamen rinde homenaje al escritor chihuahuense Ignacio Solares, narrador, dramaturgo, editor, periodista y promotor cultural nacido en Ciudad Juárez, quien desempeñó un papel fundamental en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ocupó diversos cargos directivos.

