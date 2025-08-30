Laura Itzel Castillo asume como nueva presidenta del Senado

fuente: infobae

Ayer, viernes 29 de agosto de 2025, el Senado de la República aprobó con 101 votos a favor la integración de la Mesa Directiva del recinto, quedando Laura Itzel Castillo Juárez como presidenta de la Cámara Alta, para el periodo de sesiones que inicia este 1 de septiembre.

En la sesión de junta previa para la elección de la Mesa Directiva se aprobaron los nombramientos de las personas que encabezarán el Senado, por lo que Gerardo Fernández Noroña se despidió del cargo y expresó su agradecimiento a todos los grupos parlamentarios.

Con 101 votos a favor quedó aprobada la nueva integración de la Mesa Directiva para el Segundo Año de la LXVI Legislatura