Marco Rubio estará en México el 3 de septiembre para “cerrar marco de entendimiento”

fuente: ELPAÍS

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará México el próximo 3 de septiembre para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aclaró que no habrá firma de un acuerdo formal, sino el cierre de un “mecanismo de entendimiento” en materia de seguridad.

Sheinbaum explicó que este entendimiento bilateral incluye cooperación en seguridad, intercambio de información e investigaciones conjuntas. Sin embargo, subrayó que Estados Unidos buscaba mayor intervención en México, lo cual no fue aceptado por su gobierno, al considerar que comprometería la soberanía nacional.

La mandataria precisó que durante meses se negociaron los términos de este mecanismo de entendimiento, y aunque no se trata de un documento novedoso, sí dará continuidad al trabajo conjunto en temas como el tráfico de armas y la detección de precursores de fentanilo.