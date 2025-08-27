Triunfo comunitario; recibirán agua en San José por amparos colectivos de Alma Portillo.
•Anuncia Portillo que van por más amparos colectivos.
Alma Portillo, diputada parralense de Movimiento Ciudadano, destacó el triunfo comunitario que representa la obtención de un amparo colectivo que beneficia a familias de San José III Etapa, para que se les entregué agua suficiente.
Dijo que es una muestra de que en unidad y equipo se pueden lograr grandes cosas y dejó en claro que no es un trabajo individual o de solo una parte, sino fruto de una acción en equipo.
Cabe recordar que esta resolución no tiene precedente, pues se obliga a las autoridades, que han permanecido indolentes ante una necesidad vital, a entregar agua a familias que sufre por el desabasto.
Esta resolución obliga judicialmente a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral (JMAS) y al gobierno municipal a abastecer agua por medio de pipas, garantizando un mínimo vital de 50 litros diarios por persona, sin condicionamiento de pago o supeditados a entregar un vale, como si se tratara de un favor político a las familias.
El fallo responde a la denuncia colectiva de familias afectadas por la omisión de servicios básicos como agua potable, drenaje, pavimentación y áreas verdes, además de la falta de regularización del fraccionamiento.
“Este amparo representa mucho más que agua; es dignidad, es justicia y es un mensaje claro de que los derechos humanos no se negocian”, expresó Alma Portillo, quien reiteró que esta es solo la primera de muchas acciones legales y comunitarias que se están impulsando en distintas colonias.
Enfatizó que el respaldo de Movimiento Ciudadano nacional ha sido clave para organizar a las comunidades y articular estrategias legales que enfrenten años de omisiones.
“Vamos a seguir defendiendo el derecho al agua de todas y todos los parralenses, no con acciones a corto plazo o soluciones que no abonan, sino con estrategias reales”, finalizó.