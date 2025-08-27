Fernández Noroña explota contra la prensa que le cuestiona su casa de 12 millones de pesos.

Proceso

Por Juan Carlos Cortés

El presidente de la Mesa Directiva del Senado acusó a Azucena Uresti de tener un departamento en Paseo de la Reforma, lo que fue desmentido por la periodista.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, se enfrascó en una discusión con un reportero de la fuente de la Cámara alta y con la periodista Azucena Uresti tras darse a conocer que compró una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.

Luego de que se diera a conocer su declaración patrimonial en la que reportó la adquisición del inmueble, Fernández Noroña dio una conferencia de prensa en la que discutió con un reportero que cuestionaba el discurso de austeridad republicana .

-Pero ese es el mensaje que se está dando diario, hablando de la austeridad republicana y, bueno, resulta que atrás no hay realmente una austeridad republicana; hay una vida, digamos, un tanto de lujo, porque una camioneta de un millón…

-De super lujo. Es un exceso, como tres veces al día, de super lujo.

-No, no, camioneta de millón y medio Volvo; otra camioneta de más de medio millón de pesos, casa de 12 millones, la gente promedio no tiene esa opulencia. Pero el asunto es defender la austeridad republicana y luego ver que tiene ese tipo de lujos.

-Termine.

-Nada más es lo que quería decir, esa incongruencia es la que muchos…

-¿Cuánto dinero tiene tu patrón? ¿Cuántos miles de millones de dólares tiene tu patrón y te parece…

-Mira…

-No, no, terminaste, tú dijiste que ya habías terminado.

-No, pero estoy respondiendo lo que me está diciendo.

?? NOROÑA PIERDE EL CONTROL ANTE LA PRENSA



El senador explotó contra un reportero que lo cuestionó por su casa de 12 MDP en Tepoztlán. Lo acusaron de vivir con lujos, contrario a la “austeridad republicana” defendida por AMLO y Sheinbaum.

pic.twitter.com/gENSJPQQEY — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 27, 2025

Previamente, Fernández Noroña arremetió contra la periodista Azucena Uresti, afirmando que ella tiene un departamento en la avenida Paseo de la Reforma, lo que fue negado por la comunicadora.

“Todo el mundo sabe que me fui a rentar a Tepoztlán y llevaba cuatro años rentando en Tepoztlán. Y luego, con el ingreso que tengo y los ingresos que tengo, llevo casi un año pagando esa casa, a partir de noviembre del año pasado.

“¿Que tiene eso de incorrecto, ilegítimo, injusto, deshonesto? ¿Dónde está el problema? ¿Alguien me puede demostrar que yo tengo ingresos inferiores y que no puedo pagar esa casa?

“Azucena Uresti hoy en la mañana se atrevió casi a decir que es financiamiento del narco, ¡Qué audacia la suya! Ella tiene un departamento aquí en Reforma que vale más que la casa que yo estoy pagando. Me parece que están actuando con nula ética los medios. Ahí estoy dando toda la información”, resaltó.

Senador Gerardo @fernandeznorona ¡miente! Responder de esta forma es muy típico de usted. No tengo ningún departamento en reforma . Yo, muy feliz y dignamente, vivo de mi trabajo ????



¿Tiene pruebas? Preséntelas ahora.



Y quedo atenta a su respuesta para participar este miércoles… pic.twitter.com/d92ooTaaOh — Azucena Uresti (@azucenau) August 26, 2025

Posteriormente, el senador morenista afirmó que no tiene ninguna obligación personal de ser austero.

“Sobre la confusión que tú tienes de lo que es austeridad de las políticas públicas y austeridad personal, yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano porque, como hijo del pueblo, estábamos bien fregados de ingreso económico y éramos franciscanos no porque quisiéramos, sino porque esa era nuestra condición, éramos pobres”, explicó.

Para finalizar, Gerardo Fernández Noroña afirmó que los medios de comunicación han actuado con nula ética en torno a la información sobre sus bienes e ingresos, pero no han investigado las declaraciones patrimoniales de legisladores de la oposición.