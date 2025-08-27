Eficiencia, pluralidad y consensos por Chihuahuenses, prioridades para PRI en Presidencia del Congreso: Arturo Medina.

Ante la virtual llegada del PRI a la Presidencia del Congreso del Estado, el coordinador del Grupo Parlamentario de dicho partido, Arturo Medina, aseguró que los tricolores asumirán esta oportunidad con una postura de absoluta responsabilidad con el pueblo de Chihuahua.

“Lo mínimo que la gente espera de sus diputados es que demos resultados, que nos pongamos de acuerdo para mejorar sus condiciones de vida, que representemos con dignidad a las familias de este gran estado”, señaló el legislador.

El priista aseguró que es para el Grupo Parlamentario al que coordina y de quién dependerá la conducción de los trabajos de la Presidencia del Congreso, es prioritario fortalecer la cercanía del Poder Legislativo con la ciudadanía.

Además, indicó que depositarán especial interés en el desahogo de la carga legislativa para abonar en la mayor medida posible a la eficiencia de este Poder del Estado para que los procesos que aquí se desarrollan cuesten menos y resuelvan con prontitud las necesidades de la ciudadanía.

“La actualización del marco legislativo del estado tiene que ajustarse al dinamismo social de Chihuahua, no podemos pensar en una entidad que se desarrolló sin el acompañamiento oportuno de sus leyes”, enfatizó.

Medina aseguró que el trabajo que el PRI realice desde la Presidencia de la Mesa Directiva, obedecerá por sobre todas las cosas a la ciudadanía, pues es el interés último que debe guiar las acciones del legislativo local.