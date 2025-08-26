Que destaquen por trabajo a favor de los chihuahuenses y no por acusaciones falsas: regidora

El Gobierno de Marco Bonilla siempre ha sido transparente y abierto sobre el uso de los recursos públicos.Invitó a ambos políticos a fundamentar sus acusaciones y presentar las denuncias correspondientes, en vez de buscar la atención mediática momentánea.

La coordinadora de regidores del PAN, Isela Martínez Díaz, calificó como una burla para los chihuahuenses que los políticos de Morena, Marco Quezada y Miguel La Torre, realicen denuncias mediáticas de supuestas irregularidades en el tema de las luminarias en el municipio de Chihuahua sin ninguna prueba y con el único fin de posicionarse para ganar simpatías de cara al electorado.Martínez Díaz los invitó a que se actualicen, se informen y certifiquen sobre lo que múltiples organismos independientes, autónomos y de prestigio en el país han avalado en materia de transparencia del Gobierno Municipal, en donde por supuesto están incluidas las luminarias y los recursos públicos aplicados en distintas áreas de gobierno.

Asimismo, destacó que el gobierno encabezado por Marco Bonilla Mendoza se caracteriza por ser transparente y abierto, lo que le ha sido validado tanto por la aprobación de diferentes asociaciones y colectivos independientes, como por la simpatía y confianza de la ciudadanía en el municipio de Chihuahua.

A lo anterior, agregó que los montos aprobados por el Cabildo para el periodo 2024-2027 en esta materia contemplan no solo el mantenimiento del sistema de alumbrado público, sino la modernización integral de dicho sistema, lo que incluye la sustitución del cableado, postes y sustitución de luminarias, en caso de ser necesario.

Además, actualmente el precio por luminaria en Chihuahua es de 6 mil 221 pesos por modernización y mantenimiento, mientras que en Ciudad Juárez es de 8 mil 235 pesos, lo que representa una diferencia considerable en costos.

La Regidora exhortó a ambos personajes a “brillar con luz propia”, a ganarse la simpatía de la ciudadanía a través de un trabajo serio y responsable, con una trayectoria personal sólida, y no mediante estrategias basadas en la descalificación sin sustento.

“En lugar de lanzar declaraciones mediáticas que lo único que demuestran es su necesidad de atención y protagonismo, los invito a que hagan uso de los mecanismos de transparencia, a que soliciten la información correspondiente y que demuestren con hechos su compromiso con Chihuahua”, agregó.

Finalmente, Isela Martínez lamentó que se recurra a cortinas de humo para desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrentan otras ciudades del estado, particularmente en Ciudad Juárez, donde la situación con los elementos de la Policía Municipal es realmente grave, por lo que los invitó a enfocar sus energías en dar soluciones y no en sembrar dudas infundadas en Chihuahua capital.