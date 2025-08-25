Impulsa Rosana Díaz el deporte en el 4 Distrito

Este fin de semana la legisladora morenista Rosana Díaz Reyes hizo entrega de equipo y uniformes deportivos de futbol a niñas y niños del 4 distrito.



Durante su mensaje Díaz Reyes dijo sentirse con la responsabilidad de motivar y seguir

impulsando anuestras niñas, niños y jóvenes, porque el deporte es disciplina, salud y esperanza.

“Hoy estamos aquí apoyando con equipo deportivo y alimentos a un grupo de talentosos deportistas de nuestras colonias, quienes con esfuerzo y corazón nos muestran que los sueños se cumplen.



Mi reconocimiento al Profesor David Bernal Salinas quien diariamente prepara a futuros campeones, también mi felicitación a las madres y padres de familia por apoyar y promover que sus hijas e hijos practiquen un deporte, no imaginan la contribución tan enorme que hacen a la comunidad”, finalizó.