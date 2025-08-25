HomeFarandulaHoy inicia Municipio entrega de boletos para Referencia Norte 2025
Hoy inicia Municipio entrega de boletos para Referencia Norte 2025

El Instituto de Cultura del Municipio, inició este lunes 25 de agosto la entrega de boletos gratuitos para las conferencias y talleres de Referencia Norte 2025, festival que se realizará del 28 al 30 de agosto y que reunirá a artistas, creadores, emprendedores e innovadores en una plataforma única de encuentro cultural.

Para las conferencias, los boletos físicos estarán disponibles en la taquilla del Teatro de la Ciudad de lunes a viernes en horario de 9:00 am a 3:00 pm y de 5:00 pm a 8:00 pm. Se entregarán máximo dos boletos por persona y por conferencia, hasta agotar existencias.

Asimismo, el registro para los talleres se realizará exclusivamente en línea a través de la plataforma digital oficial del evento: bit.ly/referencia_norte. Se permitirán dos accesos por persona y por taller, hasta agotar cupo.

Programación
Jueves 28 de agosto

  • 9:00 am: Taller Marketing Creativo – Aure Domínguez (Teatro de la Ciudad).
  • 11:00 am: Laboratorios abiertos: Podcast, Realidad Aumentada, Superficies interactivas e Ilustradores locales (Callejón Morelos).
  • 12:00 pm: Panel Artistas de Chihuahua – con Raúl Urías y Alfredo Cota (Teatro de la Ciudad).
  • 4:00 pm: Conferencia Grecia Colomo – La Arquitectura en el Mundo Audiovisual (Teatro de la Ciudad).
  • 7:00 pm: Charla con Nora González – Innovar desde la tradición (Teatro de la Ciudad).
  • 8:00 pm: Concierto con artistas invitados (Callejón Morelos).

Viernes 29 de agosto

  • 9:00 am: Taller Arte en Corto – Grecia Colomo (Teatro de la Ciudad).
  • 11:00 am: Laboratorios abiertos: Podcast, Realidad Aumentada, Superficies interactivas e Ilustradores locales (Callejón Morelos).
  • 12:00 pm: Conferencia Mayra Márquez – Ahora ya lo sabes; El contexto de una creatividad aplicada.
  • 2:00 pm: Encuentro con Nora González.
  • 4:00 pm: Conferencia Aure Domínguez – Marketing auténtico para un mundo diverso.
  • 7:00 pm: Conferencia Marcus Dantus – Innovación.
  • 8:00 pm: Concierto con artista invitado (Callejón Morelos).

Sábado 30 de agosto

  • 9:00 am: Taller Realidad Aumentada para Proyectos (Teatro de la Ciudad).
  • 11:00 am: Laboratorios abiertos: Podcast, Realidad Aumentada, Superficies interactivas e Ilustradores locales (Callejón Morelos).
  • 12:00 pm: Conferencia Andrea Cano – Éxito entre comillas.
  • 2:00 pm: Encuentro Espacios y Creatividad – con Raúl Urías y Alfredo Cota.
  • 4:00 pm: Conferencia Grecia Castillo – Lo que estudié no tiene nada que ver con lo que hago.
  • 7:00 pm: Conferencia Gaby Meza – Empezar desde fuera.
  • 8:00 pm: Show de luz y sonido (Plaza de Armas).

Con esta programación, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso por generar espacios de diálogo, aprendizaje y colaboración, impulsando la participación de jóvenes, artistas y emprendedores en una plataforma creativa e innovadora.

Para más información de este y otros eventos culturales, se invita a consultar las redes sociales del Gobierno Municipal y del Instituto de Cultura del Municipio

