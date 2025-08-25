Hoy inicia Municipio entrega de boletos para Referencia Norte 2025

El Instituto de Cultura del Municipio, inició este lunes 25 de agosto la entrega de boletos gratuitos para las conferencias y talleres de Referencia Norte 2025, festival que se realizará del 28 al 30 de agosto y que reunirá a artistas, creadores, emprendedores e innovadores en una plataforma única de encuentro cultural.

Para las conferencias, los boletos físicos estarán disponibles en la taquilla del Teatro de la Ciudad de lunes a viernes en horario de 9:00 am a 3:00 pm y de 5:00 pm a 8:00 pm. Se entregarán máximo dos boletos por persona y por conferencia, hasta agotar existencias.

Asimismo, el registro para los talleres se realizará exclusivamente en línea a través de la plataforma digital oficial del evento: bit.ly/referencia_norte. Se permitirán dos accesos por persona y por taller, hasta agotar cupo.

Programación

Jueves 28 de agosto

9:00 am: Taller Marketing Creativo – Aure Domínguez (Teatro de la Ciudad).

11:00 am: Laboratorios abiertos: Podcast, Realidad Aumentada, Superficies interactivas e Ilustradores locales (Callejón Morelos).

12:00 pm: Panel Artistas de Chihuahua – con Raúl Urías y Alfredo Cota (Teatro de la Ciudad).

4:00 pm: Conferencia Grecia Colomo – La Arquitectura en el Mundo Audiovisual (Teatro de la Ciudad).

7:00 pm: Charla con Nora González – Innovar desde la tradición (Teatro de la Ciudad).

8:00 pm: Concierto con artistas invitados (Callejón Morelos).

Viernes 29 de agosto

9:00 am: Taller Arte en Corto – Grecia Colomo (Teatro de la Ciudad).

11:00 am: Laboratorios abiertos: Podcast, Realidad Aumentada, Superficies interactivas e Ilustradores locales (Callejón Morelos).

12:00 pm: Conferencia Mayra Márquez – Ahora ya lo sabes; El contexto de una creatividad aplicada.

2:00 pm: Encuentro con Nora González.

4:00 pm: Conferencia Aure Domínguez – Marketing auténtico para un mundo diverso.

7:00 pm: Conferencia Marcus Dantus – Innovación.

8:00 pm: Concierto con artista invitado (Callejón Morelos).

Sábado 30 de agosto

9:00 am: Taller Realidad Aumentada para Proyectos (Teatro de la Ciudad).

11:00 am: Laboratorios abiertos: Podcast, Realidad Aumentada, Superficies interactivas e Ilustradores locales (Callejón Morelos).

12:00 pm: Conferencia Andrea Cano – Éxito entre comillas.

2:00 pm: Encuentro Espacios y Creatividad – con Raúl Urías y Alfredo Cota.

4:00 pm: Conferencia Grecia Castillo – Lo que estudié no tiene nada que ver con lo que hago.

7:00 pm: Conferencia Gaby Meza – Empezar desde fuera.

8:00 pm: Show de luz y sonido (Plaza de Armas).

Con esta programación, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso por generar espacios de diálogo, aprendizaje y colaboración, impulsando la participación de jóvenes, artistas y emprendedores en una plataforma creativa e innovadora.

Para más información de este y otros eventos culturales, se invita a consultar las redes sociales del Gobierno Municipal y del Instituto de Cultura del Municipio