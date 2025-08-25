En Chihuahua hay unidad pero no imposición: Daniela

La dirigente estatal de Acción Nacional, Daniela Álvarez, fue cuestionada respecto a la candidatura única que este lunes por la tarde se estará registrando de manera oficial para dirigir el Comité Municipal en la capital, a lo que dijo, fue un acuerdo conjunto entre quienes ya habían manifestado su intención por lo que de forma transparente, sin imposición se llegó a un acuerdo común y sin resentimientos.

“Yo fui ayer solo una escucha de los interesados, y ellos acordaron su mejor carta, respetando la democracia que desde siempre nos ha caracterizado. No hay ni tiene por qué haber resentimientos, ellos se pusieron de acuerdo solos, y yo solo fui una invitada de honor la verdad que los acompañó”.

Álvarez recordó que la convocatoria se publicó en tiempo y forma y si alguien mas ajeno a quienes se reunieron el domingo desea presentar su registro la tarde de este lunes su perfil será aceptado, porque Acción Nacional dijo, no es imposición, ni intereses particulares.

“Al contrario, esta resolución no fue una instrucción por parte de la presidencia estatal, ni una obligatoriedad, existen Municipios donde ya están transcurriendo los registros de los distintos aspirantes y cada uno tiene su tema particular. En Chihuahua el acuerdo entre aspirantes muestra un interés común por la ciudadanía por hacer un mejor partido, mejores estrategias”, agregó Daniela.

Cabe mencionar que César Komaba, actual subsecretario de movilidad, quien a las 17:30 horas de este lunes presentará su registro oficial, sorprendió a la comunidad política ya que habían sido amigos suyos como el regidor Felix Martínez, quienes querían dirigir al partido desde inicios de este 2025 incluso rechazando alguna remuneración monetaria por la dirigencia.