Anuncia Mario Vázquez visita de Senadores del PAN a Chihuahua

El Senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, anunció que Senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional estarán está semana en nuestro estado y visitarán municipios serranos.

El objetivo de la visita es para conocer de cerca el trabajo que se realiza en el estado en favor de la población de la Sierra Tarahumara, como parte de las actividades previas a la reunión plenaria del Grupo Parlamentario que se realizará el próximo 30 de agosto.

El objetivo es que puedan apreciar la situación que guarda la entidad, así como identificar los temas prioritarios que impactan en su desarrollo. Durante el recorrido, los legisladores visitarán diversas zonas, incluyendo la capital y la Sierra Tarahumara, en los municipios de Bocoyna y Urique, lo que permitirá dimensionar las condiciones geográficas, sociales y económicas que caracterizan al estado.

Dijo que con esta experiencia se busca sensibilizar sobre la diversidad y particularidad de Chihuahua, de modo que su labor pueda nutrirse de una visión más amplia y cercana a la realidad del país, tal como en otras ocasiones se ha hecho en Aguascalientes y Querétaro.

Los Senadores que estarán en la entidad estarán liderados por el coordinador Ricardo Anaya y acompañarán: Marko Cortés, de Michoacán; María de Jesús Díaz Marmolejo, de Aguascalientes; Gustavo Sánchez, de Baja California; Gina Geraldina Campuzano, de Durango; Miguel Márquez, de Guanajuato; Ivideliza Reyes, de Nayarit; Mayuli Latifa Martínez, de Quintana Roo; Verónica Rodríguez, de San Luis Potosí; Imelda Margarita Sanmiguel, de Tamaulipas; y Raymundo Bolaños, de Yucatán.

Vázquez Robles añadió que uno de los temas prioritarios a abordar será también el federalismo y la importancia del fortalecimiento a los municipios, pues son el primer órgano de gobierno que tiene contacto con la ciudadanía, por lo que, en muchas ocasiones es el encargado de resolver las necesidades de la población.