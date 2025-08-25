Federación castiga a Chihuahua con recortes a carreteras: Pérez Pavía

El diputado del PAN, Ismael Pérez Pavía, denunció que el Gobierno Federal está castigando a Chihuahua al recortar y esconder el dinero que debería usarse para arreglar nuestras carreteras. Explicó que mientras en todo el país el presupuesto ha crecido hasta los 11 mil millones de pesos, a Chihuahua solo le asignaron 258 millones para el 2025, casi la misma cifra que en 2018.

“Esto es una falta de respeto, porque nuestras familias todos los días viajan por caminos en mal estado y ponen en riesgo su seguridad”, señaló con base en el informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).



Pérez Pavía advirtió que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) oculta los recursos al concentrarlos en una bolsa llamada “No distribuible geográficamente”, lo que impide saber cuánto se invierte realmente en cada estado. Recordó además que, según datos del CEFP, en 2022 y 2023 la Federación dejó sin ejercer más de 3 mil millones de pesos, monto que equivale a doce veces lo que ahora anuncian para Chihuahua. “Eso es engañar a la gente y darle la espalda a Chihuahua”, dijo el legislador, citando el análisis publicado por El Diario de Chihuahua.



El diputado agregó que, aunque actualmente se observan reparaciones menores en algunos tramos carreteros, estas no son suficientes. “Lo que están haciendo son mejoralitos, parchando un poco aquí y allá, cuando lo que se necesita es una rehabilitación completa en casi la totalidad de los tramos federales de Chihuahua. No podemos conformarnos con arreglos temporales que en unas semanas vuelven a estar igual”.



Finalmente, Pérez Pavía llamó a todos los sectores a unirse en defensa de Chihuahua frente al centralismo. “No queremos discursos ni promesas vacías, queremos resultados. Si el gobierno insiste en castigarnos, aquí vamos a estar de frente, alzando la voz por nuestra gente”, concluyó.