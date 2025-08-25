Acude por tu paquete PAAM este lunes 25 de agosto.

HomeLocalAcude por tu paquete PAAM este lunes 25 de agosto.
En atención al compromiso que el Gobierno Municipal tiene con las y los adultos mayores de Chihuahua Capital, para garantizarles una mejor calidad de vida, a través del DIF, se informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) que podrán acudir por su paquete alimentario este lunes 25 de agosto, en el CEDEFAM Punta Oriente, a las 9:00 am.

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Cabe señalar que esta es la última entrega del PAAM, comprendida del 28 de julio al 25 de agosto. Se invita a las y los seleccionados a mantenerse atentos a las páginas oficiales de Gobierno Municipal y DIF Municipal para conocer el próximo calendario mensual.

Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al número 072 en las extensiones 2232 y 2239.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en la calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.

