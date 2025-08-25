Municipio trabajará con bacheo en estas ocho zonas hoy 25 de agosto.

Se invita a la ciudadanía a seguir reportando baches.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, trabajará con bacheo este 25 de agosto mediante el programa emergente en las colonias: Dale, Pavis Borunda, Panamericana, Villas del Rey, Villas del Real, Sierra Azul y Rinconada Los Nogales, así como en el boulevard Ortiz Mena.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Durante las labores de 14 cuadrillas, el pasado viernes 22 de agosto se atendieron 788 baches en diferentes zonas de la ciudad de Chihuahua.

Cabe señalar que desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el viernes 22 de agosto, se han atendido 18 mil 622 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se han atendido 37 mil 265 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.