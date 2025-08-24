Gradúa Municipio a siete alumnos del Conservatorio de Música.

El Gobierno Municipal y el Instituto Cultura del Municipio, graduaron a siete alumnos del Conservatorio de Música en una emotiva ceremonia que reunió a familiares, maestros y representantes del ámbito cultural del municipio.

Los egresados que concluyeron su formación fueron:

• Domínguez Botello Dagoberto, Licenciatura en Músico Instrumentista Opcion Guitarra

• Escamilla López Jaqueline Amairani, Licenciatura en Músico Instrumentista Opcion Violoncello

• Flores Gallegos Carlos David, Licenciatura en Músico Instrumentista Opcion Guitarra

• Mendoza Esquivel Alfredo, Licenciatura en Músico Instrumentista Opcion Flauta Transversal

• Mendoza Esquivel Verónica, Licenciatura en Músico Instrumentista Opcion Percusiones

• Ordóñez Núñez Victoria, Licenciatura en Músico Instrumentista Opcion Violoncello

• Rodriguez de la Rosa Keyla Sarai, Licenciatura en Músico Instrumentista Opcion Canto

Durante el acto, la directora del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo, felicitó a los graduandos y resaltó el esfuerzo y compromiso que los ha llevado hasta este logro tan significativo, destacando que: “este no es el final de un trayecto, sino el inicio de un nuevo viaje. Que nunca se apaguen sus ganas de aprender, de compartir y de emocionar al público con su talento”.

El evento recalcó el esfuerzo conjunto del Gobierno Municipal y del alcalde Marco Bonilla por incentivar la cultura y la música en Chihuahua capital, impulsando a nuevas generaciones de artistas que contribuyen al desarrollo cultural de la ciudad.