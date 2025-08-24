Estará programa Destilichadero en 6 colonias del 25 al 30 de agosto.

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará del 25 al 30 de agosto en seis colonias de la Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, mientras que el sábado de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 25 de agosto

Colonia: Ignacio Allende

Cuadrante: Prolongación Unidad, Abolición de la Esclavitud, Periférico de la Juventud, Universidad de Juárez

Contenedor: San Miguel El Grande y María Ana de Unzaga

Martes 26 de agosto

Colonia: Tierra y Libertad

Cuadrante: Ignacio Rodríguez, 16 de Septiembre, Manuel González Cossío, Sandinistas

Contenedor: Victoria del Pueblo y López Rayón

Miércoles 27 de agosto

Colonia: Peña Blanca

Cuadrante: Av. Los Trabajadores, Teófilo Borunda, Reforma Urbana, Cívico Popular

Contenedor: Teófilo Borunda y Centauro del Norte (Estacionamiento de parque El Acueducto)

Jueves 28 de agosto

Colonia: El Refugio

Cuadrante: Periférico Lombardo Toledano, Tucán, Pioneros

Contenedor: Calle 10a y 3ª

Viernes 29 de agosto

Colonia: Las Margaritas

Cuadrante: Estación Fresno, Calle Uva, Calle Limón, Estación El Vergel

Contenedor: Calle Limón y Calle Manzano

Sábado 30 de agosto

Colonia: Cuarteles

Cuadrante: Flores Magón, 54a, Roque J. Morón, Jiménez

Contenedor: Ángela Peralta y Benítez