Estará programa Destilichadero en 6 colonias del 25 al 30 de agosto.
Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará del 25 al 30 de agosto en seis colonias de la Capital.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, mientras que el sábado de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Lunes 25 de agosto
Colonia: Ignacio Allende
Cuadrante: Prolongación Unidad, Abolición de la Esclavitud, Periférico de la Juventud, Universidad de Juárez
Contenedor: San Miguel El Grande y María Ana de Unzaga
Martes 26 de agosto
Colonia: Tierra y Libertad
Cuadrante: Ignacio Rodríguez, 16 de Septiembre, Manuel González Cossío, Sandinistas
Contenedor: Victoria del Pueblo y López Rayón
Miércoles 27 de agosto
Colonia: Peña Blanca
Cuadrante: Av. Los Trabajadores, Teófilo Borunda, Reforma Urbana, Cívico Popular
Contenedor: Teófilo Borunda y Centauro del Norte (Estacionamiento de parque El Acueducto)
Jueves 28 de agosto
Colonia: El Refugio
Cuadrante: Periférico Lombardo Toledano, Tucán, Pioneros
Contenedor: Calle 10a y 3ª
Viernes 29 de agosto
Colonia: Las Margaritas
Cuadrante: Estación Fresno, Calle Uva, Calle Limón, Estación El Vergel
Contenedor: Calle Limón y Calle Manzano
Sábado 30 de agosto
Colonia: Cuarteles
Cuadrante: Flores Magón, 54a, Roque J. Morón, Jiménez
Contenedor: Ángela Peralta y Benítez