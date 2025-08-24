Participan 10 bares en el protocolo “Noche Segura” del Gobierno Municipal.

– Estos son establecimientos capacitados para brindar atención y protección a mujeres en situación de riesgo.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo espacios seguros para las mujeres, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), anunció que ya son 10 bares que forman parte del programa “Noche Segura”, una estrategia que busca prevenir y atender situaciones de acoso o violencia en centros nocturnos de la capital.

Los establecimientos que actualmente cuentan con este protocolo son: PUB, Punto Distrito, Juana Gallo, María Titina, Cervecería 19 sucursal Centro, Cervecería 19 Sendero, Cervecería 19 sucursal Norte, Acapella, Cientragos y Patio Mamitas.

Durante la develación de la placa del Bar Acapella, Mónica Meléndez Ramírez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, destacó que para las mujeres “es información valiosa para que puedan acudir y puedan desenvolverse… y que sepan que ellas van a poder acudir, y en caso de que suceda algo, va a haber alguien del equipo con el compromiso de poder ayudarles.”

El protocolo establece que, si una mujer se siente en peligro dentro de un establecimiento adherido, puede solicitar apoyo al personal del lugar, quien activará un acompañamiento inmediato y, en caso necesario, se coordinará con la Policía Municipal para garantizar su seguridad.

El IMM hace un llamado a más empresarios y dueños de bares a integrarse a esta iniciativa, para seguir construyendo una ciudad más segura, libre de acoso y violencia para todas.

Para más información o para inscribir un establecimiento al programa “Noche Segura”, las y los interesados pueden comunicarse al 072, extensión 2615, al Departamento IMM en tu empresa.