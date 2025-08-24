Entrega SDHyBC apoyos de NutriChihuahua y Feria de Servicios en Temósachic.

Por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), Rafael Loera, entregó apoyos alimentarios del programa NutriChihuahua en el municipio de Temósachic y encabezó la Feria de Servicios “Cuenta Conmigo”, que acercó múltiples gestiones y beneficios gratuitos a la población más vulnerable.

El funcionario resaltó que es fundamental mantener la cercanía con la ciudadanía en cada región del estado, por lo que ha instruido trabajar en cubrir las necesidades y facilitar el acceso a los distintos apoyos y trámites que ofrece el Gobierno del Estado.

Como parte de la jornada, se impulsó la campaña de vacunación contra el sarampión, además de la aplicación de dosis correspondientes al cuadro básico de salud, y se brindaron consultas médicas, medicamentos, revisiones oftalmológicas y donación de lentes adaptados.

También se ofrecieron trámites y apoyos como la expedición de actas del Registro Civil, constancias de no antecedentes penales por la Fiscalía General del Estado, descuentos en recibos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

De igual manera se dio la entrega de árboles, y plantas a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Durante su gira de trabajo por la región, Loera aprovechó para dialogar y atender personalmente a las y los habitantes de Temósachic, a quienes reiteró que cuentan con el respaldo de la titular del Ejecutivo, y de la SDHyBC.