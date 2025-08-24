Con retraso por tormenta, Cruz Azul vence 1-0 y sigue invicto en el Apertura 2025.

Diario de México

By Joan Manuel Co

El Cruz Azul se impuso por la mínima (1-0) al actual campeón de la Liga MX, con gol de Luka Romero al minuto 78, tras asistencia de Jesús Orozco, en duelo correspondiente a la jornada del Apertura 2025.

El partido, programado inicialmente a las 21:00 horas, sufrió dos retrasos debido a las condiciones climatológicas: primero 15 minutos y después hasta las 21:45, cuando finalmente rodó el balón.

En el terreno de juego, los celestes dominaron las acciones: generaron 23 remates (siete a portería) contra apenas ocho del rival; tuvieron mayor posesión (55%), más pases (376 vs 308) y mejor precisión en ellos (81%).

Con este resultado, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón se mantiene invicto en el torneo y con paso firme rumbo a la parte alta de la tabla.

El próximo compromiso de la Máquina será el 30 de agosto en Guadalajara, cuando visiten a las Chivas en el Estadio Akron.