FEM integra nuevos elementos en la investigación por el feminicidio de Danna Muñoz

La titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Wendy Chávez Villanueva, informó que continúan las indagatorias sobre el feminicidio de Danna Muñoz, con la incorporación de material videográfico aportado por particulares.

Durante una rueda de prensa, la funcionaria explicó que tanto la Secretaría de Seguridad Pública Estatal como la Dirección de Seguridad Pública Municipal han colaborado en el proceso. En el caso de esta última, se entregaron grabaciones de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), mediante las cuales se logró identificar un vehículo y detener a dos mujeres relacionadas con los hechos.

Chávez Villanueva subrayó que la investigación se está documentando de manera minuciosa, con el propósito de integrar un expediente sólido que permita obtener sentencias firmes. También precisó que existen más de una persona implicada en el crimen, por lo que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación.