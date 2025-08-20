El Escorpión Dorado dice que no fue una pelea pareja

fuente: unotv

Luego de su combate de box ante Franco Escamilla, en el que fue derrotado por decisión dividida, Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado, publicó un video en su canal de YouTube para compartir su punto de vista sobre lo sucedido en el ring, dejando claro que no está conforme con el veredicto.

Durante el video, el influencer reconoció que esta experiencia le hizo valorar aún más el trabajo de los boxeadores profesionales.

“Hoy me siento mucho más preparado para los madrazos que hace unos meses, definitivamente”, comentó.

¿Realmente entrenó El Escorpión para la pelea?

Respecto a su preparación, aclaró que la frase de que entrenaba “una vez al mes” fue una broma. En realidad, aseguró que llevó un entrenamiento constante y disciplinado:

“Entrenaba entre cinco y seis días a la semana, con dos sesiones de sparring. Eso fue desde que me comprometí en serio con la pelea”.

Según Montiel, Escamilla “salió con todo”, y eso marcó la diferencia en el resultado. Sin embargo, expresó que un empate habría sido una resolución más justa: “Creo que todo se emparejó. Un empate hubiera sido lo ideal”.

Sobre el primer round, Montiel dijo que entró con precaución y no con una actitud agresiva: “Salí muy cauteloso, no fui con todo desde el principio”. Contrario a eso, Escamilla arrancó con mayor intensidad.

“El primer golpe puede tumbar a muchos, pero nosotros seguimos ahí, dándole”, enfatizó.

También destacó la importancia del peso en el boxeo, argumentando que “dos o tres kilos hacen la diferencia… ¡Imagínense 15 kilos de diferencia!”

Montiel subrayó que su rival terminó con la nariz sangrando y marcas en el rostro, lo cual, según él, demuestra que logró conectarle buenos golpes.

Ya en el segundo asalto, sintió que empezó a tomar el control de la pelea, aunque reconoció que lidiar con los volados de Escamilla no fue sencillo, especialmente porque llevaba una máscara con careta: “Eso complica mucho la visibilidad”.

Afirmó haber ganado los últimos dos rounds y consideró exagerado el conteo que le aplicaron. “Yo conecté muchos más golpes en promedio”, sostuvo.

¿Franco tenía ventaja?

Al final del video, Montiel comentó que originalmente su combate con Franco era la pelea estelar del evento, pero fue desplazado por el enfrentamiento entre Gala y Alana, debido al nivel de expectativa que generaron.

También reveló que Escamilla ya tenía algo de experiencia previa en el box:

“Desde hace años que voy a sus programas, sé que tiene un costal en su patio y que entrena. Tenía ventaja, ya llevaba minutos recorridos en el ring”.

A pesar de ello, Montiel se mostró orgulloso de su desempeño: “Le dimos pelea, le metimos fuego… si no lo hubiera hecho, eso me estaría carcomiendo por dentro”.