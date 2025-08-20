‘Checo’ Pérez rechaza oferta de Cadillac

fuente: adrenalina

El regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 parecía totalmente encaminado, incluso se especulaba con un anuncio de su retorno a las pistas en las próximas semanas, sin embargo, el piloto mexicano rechazó la oferta de Cadillac, el equipo que se incorporará a la máxima categoría del automovilismo para la temporada 2026 y que contempla al tapatío para ocupar uno de los asientos de sus monoplazas.

De acuerdo con información reciente de los medios europeos que se especializan en automovilismo, Cadillac ofreció a ‘Checo’ Pérez un contrato de 30 millones de dólares, sujeto a la posición que ocupara en el Campeonato de Pilotos de la temporada 2026, algo que inicialmente no convenció al tapatío, aunque también informan que continuarán las negociaciones entre ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo y que el mexicano vuelva a la Fórmula 1.

VALTTERI BOTTAS ACEPTÓ UNIRSE A CADILLAC

Los reportes desde el Viejo Continente, también indican que el finlandés Valtteri Bottas, sí habría aceptado a ocupar uno de los asientos de Cadillac el próximo año, incluso por una cifra mucho menor a la que fue ofrecida a ‘Checo’ Pérez, misma que rondaría los 10 millones de dólares, aunque se desconoce si sería en el estatus de primer o segundo piloto de la naciente escudería.

Vale la pena recordar que, actualmente Bottas se encuentra como piloto de reserva del equipo Mercedes, aunque también ha recibido ofertas por parte de Alpine para sumarse a la escudería francesa, ante los problemas y el bajo rendimiento del argentino Franco Colapinto en el presente Campeonato Mundial, aunque no ha llegado a un acuerdo.

LAS OPCIONES PARA EL REGRESO DE ‘CHECO’

A pesar de haber rechazado la primera oferta de Cadillac, ‘Checo’ Pérez no cerró las puertas a seguir negociando con el nuevo equipo estadunidense que se integrará a la Fórmula 1 en 2026 y se espera que las conversaciones entre los dos sigan en las próximas semanas, por lo que se mantiene como la opción más viable para que el mexicano pueda regresar a la máxima categoría del automovilismo.

En más de una ocasión, el piloto tapatío ha mencionado que para volver a las pistas busca un proyecto que logre convencerlo deportiva y económicamente, por lo que su futuro dentro del automovilismo aún se mantiene en el aire.