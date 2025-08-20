Cubrió Municipio 400 baches este miércoles

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa emergente 400 baches durante la mañana de este miércoles 20 de agosto.

Siete cuadrillas de bacheo estuvieron presentes en calles de las colonias: Obrera, Plomeros, Cerro de la Cruz, Barrio del Norte, Riberas de Sacramento, Dale, Revolución y Villa

Cabe señalar que las labores continuarán por la tarde con el mismo número de cuadrillas en las zonas de Arboledas Sur, Jardines de Oriente, Ignacio Allende, Santa Rosa, Villa Juárez, Dumas, Arroyos y Cafetales

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta la mañana de este miércoles 20 de agosto, se han atendido 15 mil 907 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 34 mil 550 baches.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital, haciendo de las calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio.