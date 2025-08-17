Informa DIF Municipal fechas y horarios de entrega PAAM del 19 al 22 de agosto.
H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 17 de agosto de 2025.- El DIF Municipal informa a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) los centros comunitarios y horarios en los que podrán acudir por su paquete alimentario del 19 al 22 de agosto:
19 agosto:
- Lealtad II, 11:00 horas
- Lealtad I, 12:30 horas
- Desarrollo Urbano, 12:30 horas
20 agosto:
- Santa Rosa, 9:00 horas
21 agosto:
- Arturo Gámiz, 9:00 horas
- Popular, 13:30 horas
- CEDEFAM Palestina, 13:30 horass
22 agosto:
- Mármol III, 9:00 horas
- Vistas Cerro Grande, 12:00 horas
Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario.
Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.
Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.
Cabe señalar que este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, en las extensiones previamente mencionadas.