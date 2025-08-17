Informa DIF Municipal fechas y horarios de entrega PAAM del 19 al 22 de agosto.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 17 de agosto de 2025.- El DIF Municipal informa a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) los centros comunitarios y horarios en los que podrán acudir por su paquete alimentario del 19 al 22 de agosto:

19 agosto:

Lealtad II, 11:00 horas

Lealtad I, 12:30 horas

Desarrollo Urbano, 12:30 horas

20 agosto:

Santa Rosa, 9:00 horas

21 agosto:

Arturo Gámiz, 9:00 horas

Popular, 13:30 horas

CEDEFAM Palestina, 13:30 horass

22 agosto:

Mármol III, 9:00 horas

Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario.

Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.

Cabe señalar que este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, en las extensiones previamente mencionadas.