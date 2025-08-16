Mantiene Chihuahua liderazgo nacional en producción de nuez pecana

Con el apoyo del Gobierno del Estado, productores locales cerraron el año pasado con una cosecha de 78 mil hectáreas, que equivale al 62 por ciento de la producción en el país

Durante 2024 el estado de Chihuahua se consolidó como el principal productor de nuez pecana a nivel nacional, reflejo del trabajo de colaboración entre el sector privado y el Gobierno estatal, informó la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el año pasado la entidad cerró con una cosecha de más de 78 mil hectáreas (ha), lo que representó el 62 por ciento de la producción total nacional y un valor de producción superior a 7.8 mil millones de pesos.

La SDR detalló que para 2025, se estima que Chihuahua aportará el 61 por ciento de la producción nacional, que equivale a 112.9 mil toneladas métricas, la mayoría, cosechadas en los municipios de Camargo, Chihuahua, Jiménez y Aldama.

Entre 2016 y 2025, la producción estatal crecerá un 24 por ciento, lo que representa un incremento de más de 32 mil ha en superficie cosechada.

Para este año, el rendimiento promedio proyectado es de 1.39 toneladas métricas por ha, con un crecimiento anual del 5 por ciento.

La dependencia apoya de manera directa a este sector a través de programas como “Cosecha Segura”, que se implementa en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y municipios, para prevenir el robo del cultivo durante la temporada de recolección.

A través de la Dirección de Agronegocios, se impulsan proyectos que dan valor agregado a la nuez, mediante la adquisición de maquinaria, herramientas y equipamiento para tecnificar al sector, la mejora de procesos y el fortalecimiento de las cadenas de valor.

Dichos apoyos son de hasta 40 mil pesos para productores en general y de 50 mil pesos para mujeres productoras, como el otorgado a la empresa Golden Pecans, que gracias al Programa de Apoyo al Valor Agregado, adquirió una dosificadora para optimizar el envasado de sus productos.

Esta compañía que es operada por una mujer y su hija, produce nuez garapiñada, mazapán, salsa macha y mantequilla, y es una de las que tiene mayor proyección a nivel nacional.

Alejandro Galicia, jefe de Agroindustria de la Dirección de Agronegocios, destacó que la nuez no solo representa un producto emblemático de la entidad, sino que también genera una derrama económica significativa.

Enfatizó que su valor agregado cobra aún mayor relevancia al considerar que México exporta nuez pecana a países como Estados Unidos, China, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Belice, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y España, lo que abre oportunidades comerciales para los productores chihuahuenses.