Delincuentes prefieren robar en vías estatales

fuente: excelsior

Los asaltos bajan 71.3% en carreteras federales y aumentan 71.4% en las locales

Mientras los asaltos a conductores disminuyeron en las vías de jurisdicción federal, en las estatales se dispararon, revelan cifras del Inegi.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025, la Guardia Nacional (GN) reportó durante 2024 46 robos y asaltos en carreteras federales, 71.3% menos en comparación con el año previo.

De ese total, en 73.9% de los casos, las víctimas fueron conductores de camiones de carga y 17.4%, de vehículos particulares.

El resto corresponden a operadores de autobuses u otra modalidad de vehículos no especificada.